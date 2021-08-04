Ущерб от злоупотреблений должностных лиц ГПЗКУ превышает $57 миллионов - полиция

Должностные лица Государственной продовольственно-зерновой корпорации совершили растрату имущества и прибегли к другим злоупотреблениям, причинив компании ущерб более чем на 57 миллионов долларов.
Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции.
«Сумма ущерба, нанесенного государственной компании, составляет более 57 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.
В частности, в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, правоохранители установили, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты и при этом занижали стоимость и не осуществляли предварительную оплату товара.
В ходе следствия полицейские разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы: в частности, за кредитные средства, полученные под госгарантии, должностные лица госкорпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной.
Сейчас правоохранителям известно, что в течение января-мая 2021 года между АО «ГПЗКУ» были заключены внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более 231 миллиона долларов.
«А по состоянию на конец июля 2021 года дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед государственной компанией составляет более 57 миллионов долларов», — проинформировали полицейские.
Также правоохранители установили факты злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества.
«Должностные лица корпорации в сговоре со служебными лицами коммерческих субъектов хозяйствования заключали договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия для государственной компании. По этим фактам следователи Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса», — отмечается в сообщении.
В частности, по информации следствия, между АО «ГПЗКУ» и 3 страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,559 миллиарда гривен и была уплачена страховая премия в размере 99,042 миллиона гривен. Страховой тариф по этому договору составлял 3,87% от стоимости имущества корпораций, что в 3−5 раз превышает рыночный.
Как уточняется, 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и проживания фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях.
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