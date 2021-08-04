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В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

В августе наблюдается преобладание спроса населения на иностранную валюту над предложением. С начала месяца чистая покупка населением иностранной валюты составляла 45 млн долларов.

Об этом написал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

Как отметил Данилишин, на прошлой неделе обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке находился под умеренным давлением в сторону укрепления гривны, укрепившись на 0,3% до 26,8 гривен за доллар.

“Этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом, которое концентрировалось на спотовом сегменте рынка (около 30 млн долларов в среднем в день). Это, в свою очередь, позволило банкам увеличить покупку иностранной валюты в позицию, что укрепляет их способность к сбалансированию рыночной конъюнктуры на валютном рынке”, – отметил он.

Данилишин напомнил, что чистая покупка иностранной валюты Национальным банком за неделю составила 76,3 млн долларов, что увеличило общее положительное сальдо валютных интервенций с начала 2021 года – почти до 1,1 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • население Украины в июле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2447,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2106,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 340,6 млн долларов;
  • Киевская школа экономики (КШЭ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2022 году на 4,4%, в 2023 году – на 3,5%, а также изменение курса доллара.

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По материалам РБК-Украина
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