В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

В августе наблюдается преобладание спроса населения на иностранную валюту над предложением. С начала месяца чистая покупка населением иностранной валюты составляла 45 млн долларов.
Об этом написал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.
Как отметил Данилишин, на прошлой неделе обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке находился под умеренным давлением в сторону укрепления гривны, укрепившись на 0,3% до 26,8 гривен за доллар.
“Этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом, которое концентрировалось на спотовом сегменте рынка (около 30 млн долларов в среднем в день). Это, в свою очередь, позволило банкам увеличить покупку иностранной валюты в позицию, что укрепляет их способность к сбалансированию рыночной конъюнктуры на валютном рынке”, – отметил он.
Данилишин напомнил, что чистая покупка иностранной валюты Национальным банком за неделю составила 76,3 млн долларов, что увеличило общее положительное сальдо валютных интервенций с начала 2021 года – почти до 1,1 млрд долларов.
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