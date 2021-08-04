Зарядка мощностью 200 Вт появится в серийных смартфонах Xiaomi в следующем году

Пару месяцев назад Xiaomi продемонстрировала технологии быстрой проводной и беспроводной зарядки HyperCharge мощностью до 200 и 120 Вт соответственно. По последним данным, эти технологии начнут внедряться в серийных флагманских моделях в следующем году.
По информации китайского инсайдера Digital Chat Station компоненты для проводной зарядки мощностью 200 Вт начнут внедряться в массовое производство к июню 2022 года, и в том же году сможет выйти новый флагманский смартфон с соответствующей функцией.
По данным инсайдера, первой моделью с поддержкой проводной зарядки с рекордной мощностью станет смартфон премиум-класса Mi Mix 5 — четвёртую версию в этой серии представили буквально на днях. Как сообщает информатор, новинка следующего года получит проводную зарядку на 200 Вт, но мощность беспроводной зарядки при этом составит только 50 Вт.
Напомним, что Xiaomi имеет в своём ассортименте две флагманских серии, обеспечивающие максимальную производительность, лучшие дисплеи и камеры, причём в линейке Mi Mix тестируются экспериментальные технологии и инновационные решения — не важно, идёт ли речь о дисплеях, материалах или зарядках.
Так, представленный недавно Mi Mix 4 имеет проводной зарядный модуль на 120 Вт, введённый в обращение ещё в прошлом году одновременно с выпуском флагмана Mi 10 Ultra. При этом самый передовой смартфон текущего года — Mi 11 Ultra обеспечивает только 67 Вт зарядку. Поэтому предполагается, что зарядку на 200 Вт получит именно Mi Mix 5 и только в следующем году.
Xiaomi утверждает, что 200-ваттная технология HyperCharge позволяет заряжать аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч до 50 % за три минуты. Для того чтобы зарядить АКБ полностью, понадобится 8 минут. Беспроводная зарядка на 120 Вт заряжает аналогичную батарею на 10 % за 1 минуту, на 50 % — за 7 минут, а на 100 % — за 15 минут.
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