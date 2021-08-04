Telegram Desktop получил новые функции

Разработчики Telegram обновили десктопную версию популярного мессенджера. В приложении появились сразу несколько нововведений, которые связаны с удалением сообщений, а также восстановлением забытых паролей и отправкой мультимедийных файлов.

В Telegram Desktop появилась возможность сброса двухфакторной аутентификации даже в том случае, если пользователь забыл старый пароль и у него нет доступа к почтовому ящику для его восстановления. Для этого необходимо быть авторизованным в приложении.

Процедура сброса занимает до семи дней, и может быть остановлена в любой момент. Кроме того, разработчики изменили дизайн иконки приложения и цвет фона интерфейса по умолчанию.

Пользователи новой версии также могут настроить мессенджер таким образом, чтобы сообщения в чатах удалялись автоматически по расписанию: раз в день, раз в неделю или раз в месяц. В приложении также появилась возможность быстрого поиска GIF-анимаций, который отправлялись в пределах одного чата. Они отображаются на вкладке «Медиа».

Новая версия Telegram Desktop уже доступна пользователям операционной системы Windows 10. Загрузить её можно в магазине Microsoft Store.