Экс-главе Диамантбанка сообщили о подозрении в растрате 20 млн грн

Бывшему главе правления Диамантбанка под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах в интересах третьих лиц на сумму 20 млн грн.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, ему инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

По данным следствия, подозреваемый содействовал в принятии решения и выдаче кредитных средств субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые, как оказалось в дальнейшем, были фиктивными и не способными покрыть эти кредиты.

После прекращения уплаты по кредитному договору банк обратился в суд о взыскании с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций. Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от выполнения судебного решения и при содействии главы правления принял решение о безнадежности указанного кредита.

В результате такого решения владельцы предприятий-должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и оплатить штрафные санкции в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Справка Finance.ua: