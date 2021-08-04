В Barrick Gold заговорили о предстоящем ралли на рынке золота

Сильное ценовое ралли на рынке золота еще впереди, прогнозирует золотодобытчик Марк Бристоу, возглавляющий Barrick Gold.

По словам гендиректора Barrick Gold, совсем скоро события на рынке золота начнут развиваться подобно тому, как это происходило во время кризиса 2008-2009 годов. Так, отмечает Марк Бристоу, тогда золоту понадобилось около трех лет, прежде чем начался рост стоимости драгоценного металла.

«Тогда (в 2008-2009 гг. – Ред.) было много проблем в экономике, но рынок золота никак не отреагировал на них», – напоминает эксперт.

По его словам, для того чтобы оценить все последствия текущего кризиса, должно пройти какое-то время. Так, об ущербе, нанесенном в 2008-2009 годах, стало известно лишь в 2011 году, после чего цена «желтого металла» перешла к стабильному росту, который продолжался до 2013 года.

Стоит отметить, что сегодня настроения на рынке золота остаются довольно пессимистичными: трейдеры внимательно следят за состоянием экономики США и риторикой представителей ФРС.

При этом неопределенность вокруг темпов восстановления глобальной экономики в ближайшие полгода на фоне распространения нового штамма COVID-19 сохраняется, что стимулирует приток средств в защитные активы.

Согласно данным торгов, утром в четверг фьючерс на золото подешевел до $1.752,25 (-0,06%), тогда как стоимость сентябрьского фьючерса на серебро упала на 0,28% – до $23,422.