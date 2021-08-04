0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

Налоговый долг в сумме до 3060 гривен, который накопился до 1 ноября 2020 года, будет списан

Налоговый долг в сумме до 3060 гривен, который накопился до 1 ноября 2020 года, будет списан

Налогоплательщикам в декабре 2020 года было проведено списание налогового долга до 3060 грн (включительно), который учитывался на 1 ноября 2020 года и остался неуплаченным/непогашенным на дату списания такого долга.

Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Читайте также: Как вернуть ошибочно уплаченные налоги

Как объясняют налоговики, такое списание – это разовая операция. А налоговый долг до 3060 грн (то есть 180 необлагаемых минимумов доходов граждан) – это новые общие нормы.

Налоговое требование на такие суммы не направляется, а меры, направленные на погашение налогового долга, не применяются. Право налогового залога относительно таких сумм не применяется.

При этом в ведомстве обращают внимание, что на сумму согласованного денежного обязательства, неуплаченную в установленный Налоговым кодексом срок, начисляются пеня и штрафные санкции.

Кстати, о зарплатах, налогах и пенсиях мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы следить за главными законодательными изменениями!

Если налоговый долг вырастет до 3061 грн, включается стандартный механизм взыскания налогового долга. Срок давности, определенный пунктом 102.4 НКУ, для взыскания налогового долга начинается со дня возникновения налогового долга в сумме свыше 3060 гривен.

Информацию о состоянии расчетов с бюджетом можно получить в Электронном кабинете или через web-портал ГНС после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи.

В ведомстве отмечают, что заполнение расчетного документа при уплате налогового долга осуществляется с соблюдением требований приказа Минфина от 24.07.2015 г. № 666. А именно, в поле «назначение платежа» необходимо указывать код вида уплаты 140 – поступление средств в бюджет в счет погашения налогового долга.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.