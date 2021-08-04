Налоговый долг в сумме до 3060 гривен, который накопился до 1 ноября 2020 года, будет списан

Налогоплательщикам в декабре 2020 года было проведено списание налогового долга до 3060 грн (включительно), который учитывался на 1 ноября 2020 года и остался неуплаченным/непогашенным на дату списания такого долга.
Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Луганской области.
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Как объясняют налоговики, такое списание – это разовая операция. А налоговый долг до 3060 грн (то есть 180 необлагаемых минимумов доходов граждан) – это новые общие нормы.
Налоговое требование на такие суммы не направляется, а меры, направленные на погашение налогового долга, не применяются. Право налогового залога относительно таких сумм не применяется.
При этом в ведомстве обращают внимание, что на сумму согласованного денежного обязательства, неуплаченную в установленный Налоговым кодексом срок, начисляются пеня и штрафные санкции.
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Если налоговый долг вырастет до 3061 грн, включается стандартный механизм взыскания налогового долга. Срок давности, определенный пунктом 102.4 НКУ, для взыскания налогового долга начинается со дня возникновения налогового долга в сумме свыше 3060 гривен.
Информацию о состоянии расчетов с бюджетом можно получить в Электронном кабинете или через web-портал ГНС после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи.
В ведомстве отмечают, что заполнение расчетного документа при уплате налогового долга осуществляется с соблюдением требований приказа Минфина от 24.07.2015 г. № 666. А именно, в поле «назначение платежа» необходимо указывать код вида уплаты 140 – поступление средств в бюджет в счет погашения налогового долга.
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