ФГВФЛ ввел временную администрацию в банке «Земельный капитал»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банке «Земельный капитал».

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

«Начата процедура вывода АО „КБ „Земельный капитал““ с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 12 августа 2021 года по 11 сентября 2021 года (включительно)», — говорится в сообщении.

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора АО «КБ „Земельный капитал“», определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в частности, статьями 37−39 Закона, сроком на один месяц с 12 августа 2021 года по 11 сентября 2021 года (включительно) назначен ведущий экономист отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга банков Калугин Сергей Викторович.

О времени и порядке выплат вкладчикам АО «КБ «Земельный капитал» будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на веб-сайте АО «КБ «Земельный капитал» и в отделениях банка.

Напомним, в среду, 11 августа 2021, правление Нацбанка приняло решение отнести АО «КБ „Земельный капитал“» к категории неплатежеспособных — банк не выполнял в установленный договором или определенный законодательством срок свои обязательства перед вкладчиками и иными кредиторами ввиду недостаточности средств.