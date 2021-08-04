ФГВФЛ ввел временную администрацию в банке «Земельный капитал»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банке «Земельный капитал».
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
«Начата процедура вывода АО „КБ „Земельный капитал““ с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 12 августа 2021 года по 11 сентября 2021 года (включительно)», — говорится в сообщении.
Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора АО «КБ „Земельный капитал“», определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в частности, статьями 37−39 Закона, сроком на один месяц с 12 августа 2021 года по 11 сентября 2021 года (включительно) назначен ведущий экономист отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга банков Калугин Сергей Викторович.
О времени и порядке выплат вкладчикам АО «КБ «Земельный капитал» будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на веб-сайте АО «КБ «Земельный капитал» и в отделениях банка.
Напомним, в среду, 11 августа 2021, правление Нацбанка приняло решение отнести АО «КБ „Земельный капитал“» к категории неплатежеспособных — банк не выполнял в установленный договором или определенный законодательством срок свои обязательства перед вкладчиками и иными кредиторами ввиду недостаточности средств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касаетсяВчера, 15:00 - 2790 13
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCityВчера, 16:11 - 1260 11
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделатьВчера, 10:33 - 3187 11
Содержание одного заключенного стоит украинцам более 10 тыс. грн/месяц4 ч. назад - 427 7
Министр юстиции предлагает в тюрьмах продавать интернетВчера, 20:49 - 347 6
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касаетсяВчера, 15:00 - 2790 13
Возле какой станции метро самые дешевые и самые дорогие квартирыВчера, 14:01 - 1907
Аферисты научились грабить украинцев, зная лишь номер их телефонаВчера, 14:39 - 1860 1
Увольнение по соглашению сторон: нужно ли отрабатывать две неделиВчера, 19:04 - 1802
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCityВчера, 16:11 - 1260 11
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамВчера, 12:10 - 847 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 653 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 576
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1663 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1624 3