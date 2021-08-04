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СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны

СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны, дислоцированных в Одесской области. Чиновники незаконно сдавали в аренду объекты министерства, а полученные средства присваивали. Ежемесячно убытки бюджета составляли почти 500 000 грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2 500 м2 складских и производственных помещений из фонда госпредприятий.

Кроме того, чиновники фиктивно трудоустроили в ведомственные учреждения нескольких лиц, которые не выполняли свои должностные обязанности, а их заработную плату присваивали «работодатели».


Фото: СБУ

Во время обысков по местам работы и проживания одного из организаторов схемы правоохранители обнаружили в специально обустроенном тайнике:

  • документацию с доказательствами противоправной деятельности;
  • незарегистрированное оружие с патронами;
  • золотые слитки, вероятно, полученные преступным путем.


Фото: СБУ

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ее организации.

По материалам Mind
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