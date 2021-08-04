СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны, дислоцированных в Одесской области. Чиновники незаконно сдавали в аренду объекты министерства, а полученные средства присваивали. Ежемесячно убытки бюджета составляли почти 500 000 грн.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2 500 м2 складских и производственных помещений из фонда госпредприятий.
Кроме того, чиновники фиктивно трудоустроили в ведомственные учреждения нескольких лиц, которые не выполняли свои должностные обязанности, а их заработную плату присваивали «работодатели».
Фото: СБУ
Во время обысков по местам работы и проживания одного из организаторов схемы правоохранители обнаружили в специально обустроенном тайнике:
Фото: СБУ
Изъятые предметы направлены на экспертизу. Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ее организации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касаетсяВчера, 15:00 - 2764 13
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCityВчера, 16:11 - 1237 11
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделатьВчера, 10:33 - 3167 11
Содержание одного заключенного стоит украинцам более 10 тыс. грн/месяц4 ч. назад - 412 7
Министр юстиции предлагает в тюрьмах продавать интернетВчера, 20:49 - 342 6
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касаетсяВчера, 15:00 - 2764 13
Возле какой станции метро самые дешевые и самые дорогие квартирыВчера, 14:01 - 1856
Аферисты научились грабить украинцев, зная лишь номер их телефонаВчера, 14:39 - 1852 1
Увольнение по соглашению сторон: нужно ли отрабатывать две неделиВчера, 19:04 - 1776
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCityВчера, 16:11 - 1237 11
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамВчера, 12:10 - 847 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 653 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 576
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1663 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1624 3