Представлена новая Motorola с квадрокамерой (фото)

Компания Motorola представила новый смартфон под названием Moto G60s, который оснащен большим 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем IPS разрешением Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Устройство имеет отверстие для фронтальной камеры разрешением 16 Мп (F/2,2).
Смартфон построен на базе однокристальной системы MediaTek Helio G95 с графическим процессором Mali-G76 MC4. Телефон получил 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть поддержка карт microSD, которая позволяет увеличить объем хранилища до 1 ТБ.
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В телефоне установлена квадрокамера с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп и диафрагмой F/1,7. Дополнительно установлены датчики изображения на 8,5 и 2 Мп. Moto G60s имеет два слота для SIM-карт, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS с ГЛОНАСС/BEIDOU, 4G, NFC и разъем для наушников 3,5 мм. Телефон поддерживает 50-ваттную зарядку через USB-C.
Устройство оснащено расположенным сбоку сканером отпечатков пальцев, который встроен под кнопку включения. Он также имеет специальную кнопку для запуска Google Assistant. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, а смартфон работает под управлением операционной системы Android 11.
Цена устройства составляет 479 долларов.
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