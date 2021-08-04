СБУ заблокировала в Киеве сеть криптообменников

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в Киеве, через которые ежемесячно проводили до 30 млн грн.

Об этом этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, с помощью обналиченных в этой сети денег в том числе финансировались провокации, приуроченные ко Дню Независимости Украины.

«Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности, люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков, например, „Яндекс.Деньги“, „Qiwi“, „Webmoney“ и др», — говорится в сообщении СБУ.



Фото: СБУ

Сеть функционирует с начала 2021 года и за это время ее услугами воспользовались более 1000 человек.

В СБУ отметили, что при ежемесячном обороте около 30 млн грн, обменники брали себе в качестве комиссии 5−10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.



Фото: СБУ

В результате обысков были изъяты компьютеры и серверное оборудование, мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрыть фактические места пребывания абонентов, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также наличные иностранной валюты в эквиваленте 1 млн грн.

Возбуждено уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжает работу по привлечению к ответственности организаторов и причастных к противоправной деятельности.