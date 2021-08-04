0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 181 0

Межбанк: регулятор повлияет на тренды

Межбанк: регулятор повлияет на тренды

Нацбанк в последние два дня уже взял за правило появляться с самого утра на межбанке с интервенциями по покупке доллара и этим менять тренд на валютном рынке. При изначальном превышении предложения над спросом и потенциальном при этом давлении на валютный курс в сторону его снижения — по факту, своими действиями регулятор стимулирует с утра рост спроса за счет тех клиентов, кто вынужден уже скупать валюту выше уровня ценников НБУ и кто боится повышения котировок из-за интервенций. Именно поэтому во вторник мы наблюдали рост котировок, а в среду — только к вечеру они вернулись к утренним значениям, а в течение дня были выше. Похоже, Нацбанк не заинтересован в укреплении гривны на радость экспортеров и спекулянтов, которые не прочь заработать на более активном движении котировок на межбанке.

Учитывая потенциальное превышение предложения валюты над спросом в ближайшие дни — скорее всего, регулятор продолжит подобную практику периодических интервенций как минимум до конца этой декады. А значит не даст котировкам существенно проседать, а часто и играя этим «на повышение».

В остальном, валютный рынок в среду будет полностью зависеть от текущих задач крупнейших игроков и их курсовых интересов. Особых сюрпризов по курсу доллара мы сегодня не прогнозируем. Ценник НБУ при возможном выходе на межбанк и будет тем «маячком» по котировкам, от которого и будет «плясать» весь межбанк. Если же на торгах будет полное «затишье» и перекосов спроса и предложения не будет — регулятор постарается взять паузу хотя бы на один день и посмотреть за естественным трендом на торгах.

По нашему прогнозу объем операций на межбанке в четверг будет в пределах до $ 110−135 млн при заключении до 410−530 сделок.

Котировки межбанка, по расчетам 12 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,70 — 26,90 грн, евро — коридор 31,20 — 31,60 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,77 / 26,79
евро — 31,42 / 31,44

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.