Межбанк: регулятор повлияет на тренды

Нацбанк в последние два дня уже взял за правило появляться с самого утра на межбанке с интервенциями по покупке доллара и этим менять тренд на валютном рынке. При изначальном превышении предложения над спросом и потенциальном при этом давлении на валютный курс в сторону его снижения — по факту, своими действиями регулятор стимулирует с утра рост спроса за счет тех клиентов, кто вынужден уже скупать валюту выше уровня ценников НБУ и кто боится повышения котировок из-за интервенций. Именно поэтому во вторник мы наблюдали рост котировок, а в среду — только к вечеру они вернулись к утренним значениям, а в течение дня были выше. Похоже, Нацбанк не заинтересован в укреплении гривны на радость экспортеров и спекулянтов, которые не прочь заработать на более активном движении котировок на межбанке.

Учитывая потенциальное превышение предложения валюты над спросом в ближайшие дни — скорее всего, регулятор продолжит подобную практику периодических интервенций как минимум до конца этой декады. А значит не даст котировкам существенно проседать, а часто и играя этим «на повышение».

В остальном, валютный рынок в среду будет полностью зависеть от текущих задач крупнейших игроков и их курсовых интересов. Особых сюрпризов по курсу доллара мы сегодня не прогнозируем. Ценник НБУ при возможном выходе на межбанк и будет тем «маячком» по котировкам, от которого и будет «плясать» весь межбанк. Если же на торгах будет полное «затишье» и перекосов спроса и предложения не будет — регулятор постарается взять паузу хотя бы на один день и посмотреть за естественным трендом на торгах.

По нашему прогнозу объем операций на межбанке в четверг будет в пределах до $ 110−135 млн при заключении до 410−530 сделок.

Котировки межбанка, по расчетам 12 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,70 — 26,90 грн, евро — коридор 31,20 — 31,60 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,77 / 26,79

евро — 31,42 / 31,44

Курсы валют на Межбанке

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