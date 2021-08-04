Нацбанк усиливает защиту прав и безопасность персональных данных потребителей финуслуг

Национальный банк совершенствует требования к работе интернет- и мобильных банкингов банков, а также безопасность использования Системы BankID НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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«Для Национального банка защита прав потребителей финансовых услуг и безопасность персональных данных граждан является одним из приоритетов. Поэтому мы постоянно работаем над усилением безопасности системы BankID НБУ, а также над усовершенствованием требований к работе интернет- и мобильных банкингов банков», — отметил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

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В частности, с 1 июля 2021 года с целью усиления защиты пользователей от мошеннических действий в системе BankID НБУ введено обязательство банков-идентификаторов осуществлять многофакторную аутентификацию пользователей до момента передачи их персональных данных через систему.

Шабан также добавил, что все данные, которые передаются через Систему BankID НБУ, защищены сертификатом шифрования и передаются с наложением квалифицированной электронной подписи или квалифицированной электронной печати банка.

Только пользователь как владелец персональных данных может инициировать их передачу от абонента-идентификатора (банка, в котором открыт счет пользователя) к абоненту — поставщику услуг, который предоставляет услугу пользователю. Передача данных возможна исключительно в случае успешной аутентификации пользователя банком. Национальный банк не обрабатывает и не хранит персональные данные пользователей, которые передаются средствами системы в защищенном виде.

Кроме того, по словам заместителя главы НБУ, чтобы ужесточить требования к работе интернет- и мобильных банкингов и алгоритмам работы клиентов банков с ними, Национальный банк вскоре опубликует рекомендации по безопасности и мониторингу операций с использованием платежных карт, построения защиты мобильных приложений, интернет-банкинга и чат-ботов.

Национальный банк неоднократно обращал внимание банков и небанковских финансовых учреждений на необходимость неукоснительного соблюдения ими требований Национального банка во время осуществления дистанционной верификации клиентов, в том числе с помощью Системы BankID НБУ.

Кроме того чтобы не попадать в мошеннические ловушки, Национальный банк призывает граждан быть осмотрительными и бдительными и позаботиться о защите своего финансового номера телефона: запретить удаленную замену SIM-карты у мобильного оператора или перейти на контрактное обслуживание и с особой осторожностью относиться к публикации личных данных в социальных сетях.