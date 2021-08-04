0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Нацбанк усиливает защиту прав и безопасность персональных данных потребителей финуслуг

Нацбанк усиливает защиту прав и безопасность персональных данных потребителей финуслуг

Национальный банк совершенствует требования к работе интернет- и мобильных банкингов банков, а также безопасность использования Системы BankID НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: Банки за год коммерческого использования BankID получили 71 миллион гривен дохода

«Для Национального банка защита прав потребителей финансовых услуг и безопасность персональных данных граждан является одним из приоритетов. Поэтому мы постоянно работаем над усилением безопасности системы BankID НБУ, а также над усовершенствованием требований к работе интернет- и мобильных банкингов банков», — отметил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.

В частности, с 1 июля 2021 года с целью усиления защиты пользователей от мошеннических действий в системе BankID НБУ введено обязательство банков-идентификаторов осуществлять многофакторную аутентификацию пользователей до момента передачи их персональных данных через систему.

Шабан также добавил, что все данные, которые передаются через Систему BankID НБУ, защищены сертификатом шифрования и передаются с наложением квалифицированной электронной подписи или квалифицированной электронной печати банка.

Только пользователь как владелец персональных данных может инициировать их передачу от абонента-идентификатора (банка, в котором открыт счет пользователя) к абоненту — поставщику услуг, который предоставляет услугу пользователю. Передача данных возможна исключительно в случае успешной аутентификации пользователя банком. Национальный банк не обрабатывает и не хранит персональные данные пользователей, которые передаются средствами системы в защищенном виде.

Кроме того, по словам заместителя главы НБУ, чтобы ужесточить требования к работе интернет- и мобильных банкингов и алгоритмам работы клиентов банков с ними, Национальный банк вскоре опубликует рекомендации по безопасности и мониторингу операций с использованием платежных карт, построения защиты мобильных приложений, интернет-банкинга и чат-ботов.

Национальный банк неоднократно обращал внимание банков и небанковских финансовых учреждений на необходимость неукоснительного соблюдения ими требований Национального банка во время осуществления дистанционной верификации клиентов, в том числе с помощью Системы BankID НБУ.

Кроме того чтобы не попадать в мошеннические ловушки, Национальный банк призывает граждан быть осмотрительными и бдительными и позаботиться о защите своего финансового номера телефона: запретить удаленную замену SIM-карты у мобильного оператора или перейти на контрактное обслуживание и с особой осторожностью относиться к публикации личных данных в социальных сетях.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.