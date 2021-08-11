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Сезон скидок: как украинцев обманывают на распродажах

Сезон скидок: как украинцев обманывают на распродажах

Конец лета — это пора скидок, когда магазины освобождают полки под осенне-зимние коллекции и распродают остатки летнего сезона. Реклама обещает скидки в 50% или даже 70%, но не всегда на таких акциях удается сэкономить.

«Обозреватель» рассказал, как украинцев обманывают на сезонных распродажах.

Почти все крупные масс-маркетинговые бренды призывают к осени покупателей посетить распродажи и совершить покупку с солидной скидкой. Правда, ассортимент товаров, которые там можно купить, ограничен: может не быть востребованных размеров или моделей. Причина, по которой магазины готовы делать большую скидку проста: в этом сезоне вещь еще можно продать, а в следующем шансы на это станут ниже, ведь она выйдет из моды. К тому же всю осень и зиму ее нужно будет хранить на складе.

Специалисты говорят, что в период скидок покупатели часто берут товар, который потом оказывается некачественным. Вернуть деньги в этой ситуации не так и просто. Нужно идти в суд, однако мало кто так делает. Проще купить новую пару обуви или одежды. Магазины понимают это и пользуются.

Распространенный ход на распродажах — фейковые скидки. Например, ценник обещает скидку в 50%. Но сначала на ценнике указывают цену в два раза выше начальной, а потом перечеркивают и пишут «новую цену», якобы с учетом скидки. Доказать обман практически невозможно, ведь для этого нужно регулярно ходить в один и тот же магазин и отслеживать цены.

Чаще всего с нечистыми на руку продавцами можно столкнуться в магазинах, которые работают в небольших городах. Покупательная способность в этих населенных пунктах относительно невысока, и предлагать реальные скидки местные магазины потребителям не могут.

Как вернуть деньги за товар

Также продавцы зарабатывают на сопутствующих товарах. Например, при покупке обуви покупателю предлагают крем для ухода, носки, ремень или другие товары, которые изначально покупатель не собирался брать. На них скидки уже нет, но часто человека уговаривают их купить.

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Специалисты советуют не делать импульсивных покупок и отслеживать на сайтах цены на товары, чтобы ориентироваться в их реальной стоимости.

По материалам Обозреватель
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