Volkswagen представил самый мощный Arteon

Американское подразделение Volkswagen обновило несколько своих моделей. Горячий лифтбек Volkswagen Arteon получил новый 2,0-литровый двигатель мощностью 300 л. с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм.
Прирост мощности по сравнению с машиной прошлого модельного года составил 32 л. с. и 50 Нм. Динамические характеристики автомобиля станут известны после старта продаж.
Помимо более мощного двигателя, обновленный Arteon получил также новую трансмиссию – роботизированную семиступенчатую КПП DSG, которая заменит 8-ст. АКП. Среди менее заметных обновлений — беспроводное зарядное устройство для смартфона, а также новые варианты дизайна 18-дюймовых легкосплавных дисков. В Европе самая мощная модификация Артеона оснащается 280-сильным 2,0-литровым бензиновым двигателем.
Фото: focus.ua
Volkswagen также подтвердил, что популярные седаны Jetta будут обновлены к 2022 году. Ранее американское подразделение немецкого автопроизводителя официально заявило, что снимет с производства седан Passat до конца 2021 года. Модель получит прощальное лимитированное издание, чтобы ознаменовать конец существования модели в США.
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