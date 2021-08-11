Volkswagen представил самый мощный Arteon

Американское подразделение Volkswagen обновило несколько своих моделей. Горячий лифтбек Volkswagen Arteon получил новый 2,0-литровый двигатель мощностью 300 л. с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм.

Прирост мощности по сравнению с машиной прошлого модельного года составил 32 л. с. и 50 Нм. Динамические характеристики автомобиля станут известны после старта продаж.

Помимо более мощного двигателя, обновленный Arteon получил также новую трансмиссию – роботизированную семиступенчатую КПП DSG, которая заменит 8-ст. АКП. Среди менее заметных обновлений — беспроводное зарядное устройство для смартфона, а также новые варианты дизайна 18-дюймовых легкосплавных дисков. В Европе самая мощная модификация Артеона оснащается 280-сильным 2,0-литровым бензиновым двигателем.



Фото: focus.ua

Volkswagen также подтвердил, что популярные седаны Jetta будут обновлены к 2022 году. Ранее американское подразделение немецкого автопроизводителя официально заявило, что снимет с производства седан Passat до конца 2021 года. Модель получит прощальное лимитированное издание, чтобы ознаменовать конец существования модели в США.