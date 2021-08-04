НБУ признал банк «Земельный капитал» неплатежеспособным: что делать вкладчикам

Правление Нацбанка Украины приняло решение отнести АО «КБ „Земельный капитал“» к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

1 июля 2021 года Правление Нацбанка приняло решение отнести АО «КБ „Земельный капитал“» к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

Почему? С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов.

«В соответствии со статьей 58 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“ владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако единственный владелец АО „КБ „Земельный капитал““ не оказал финансовой поддержки банку. Доля финучреждения составила 0,04% от чистых активов платежеспособных банков», — говорится в сообщении НБУ.

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В регуляторе отмечают, что отнесение банка «Земельный капитал» к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым".

Что делать вкладчикам:

вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка;

клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ ;