НБУ признал банк «Земельный капитал» неплатежеспособным: что делать вкладчикам

Правление Нацбанка Украины приняло решение отнести АО «КБ „Земельный капитал“» к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
1 июля 2021 года Правление Нацбанка приняло решение отнести АО «КБ „Земельный капитал“» к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.
Почему? С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов.
«В соответствии со статьей 58 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“ владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако единственный владелец АО „КБ „Земельный капитал““ не оказал финансовой поддержки банку. Доля финучреждения составила 0,04% от чистых активов платежеспособных банков», — говорится в сообщении НБУ.
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В регуляторе отмечают, что отнесение банка «Земельный капитал» к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым".
Что делать вкладчикам:
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