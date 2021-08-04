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Для защиты от мошенничества: в Украине хотят идентифицировать абонентов мобильной связи

Для защиты от мошенничества: в Украине хотят идентифицировать абонентов мобильной связи

В Украине хотят идентифицировать абонентов услуг мобильной связи, чтобы защитить их от мошеннических схем.

Соответствующий проект закона обнародовали для обсуждения в комитете Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

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Законопроектом предусматривается, что абонент услуг мобильной связи должен осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг.

В частности, в законопроекте говорится о том, что абонентам, которые не будут идентифицированы, на период 1 января 2025 года, предоставление услуг приостановят.

«Поставщики электронных коммуникационных услуг с 1 января 2025 года приостанавливают предоставление электронных коммуникационных услуг пользователям электронных коммуникационных услуг, которые получают услуги без заключения договора в письменной форме или не идентифицированы поставщиком электронных коммуникационных услуг. В случае, если в течение двух месяцев с момента приостановления предоставления электронных коммуникационных услуг пользователем электронных коммуникационных услуг не заключен договор в письменной форме, или не осуществлена идентификация, поставщики электронных коммуникационных услуг прекращают предоставление электронных коммуникационных услуг таким пользователям», — говорится в положении предложенного к обсуждению законопроекта.

Отмечается, что законопроект направлен на защиту интересов и обеспечение национальной безопасности государства, а также на усиление защиты прав абонентов мобильных услуг в сфере предотвращения мошенничеств и кибернетических преступлений.

По материалам УНН
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