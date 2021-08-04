Укрзализныця добилась повышения грузовых тарифов - больше всего это ударит по Ахметову

Госрегуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци в два этапа, что в 2021 году принесет ей 10 млрд грн — больше всего изменения повлияют на «Метинвест» Рината Ахметова.
Об этом сообщил член наблюдательного
Ранее соответствующие изменения согласовали Минфин и Минэкономики. Пока осталось только зарегистрировать приказ в Минюсте.
Лещенко отметил, что больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова: 3,2 млрд грн для «Метинвеста» и 1 млрд грн для ДТЭК. Так, на перевозку железной руды тариф вырастет с 1 сентября 2021 года на 8%, с 1 января 2022 года на 20,4%.
На перевозку агропродукции с 1 сентября 2021 года на 8%, а с 1 января 2022 года — на 6%. Также увеличивается тариф на пустой пробег.
Ранее экс-глава железной дороги Иван Юрик отмечал, что при изменении тарифов с 1 сентября Укрзализныця до конца года сможет получить дополнительные доходы в сумме 1,783 млрд грн и около 10 млрд грн — в следующем году.
По словам Лещенко, наблюдательный совет УЗ еще год назад выступил с инициативой изменения тарифов, когда цены на железную руду только начали расти. Однако решение блокировалось лоббистами на уровне Госрегуляторной службы.
В январе 2021 года наблюдательный совет поручил экс-
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