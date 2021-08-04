В Правительстве пока не видят необходимости в регулировании цен на автогаз

Минэкономики пока не видит необхдности в регулировании розничных цен на сжиженный углеводородный газ (LPG), как это происходит с бензином и дизтопливом.
Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” рассказал первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.
По его словам, министерство внимательно отслеживает ресурсную и ценовую ситуацию на топливном рынке.
В частности, влияние на рост цен на автогаз оказала недопоставка ресурса из-за смены поставщика нефтепродуктов “Роснефти” в Украине и пребывания в ремонте в течение июня Мозырского НПЗ (Беларусь).
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Напомним, участники рынка назвали одну ключевую причину роста цен на сжиженный газ – дефицит ресурса и вызванный им ажиотажный спрос, они прогнозируют, что цены в ближайшее время не снизятся.
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