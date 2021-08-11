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Стоимость переоформления авто и проверка номерных знаков: в МВД представили новые сервисы

Стоимость переоформления авто и проверка номерных знаков: в МВД представили новые сервисы

В Главном сервисном центре МВД презентовали несколько новых услуг, которыми уже могут воспользоваться украинские водители.

В частности, МВД рассказал о трех онлайн-сервисах:

1. «Калькулятор». Создан для расчета ориентировочной стоимости услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства. Сервис предоставляет возможность узнать не только о стоимости регистрационной услуги сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, но и о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.

В частности, калькулятор учитывает:

  • какую именно сумму придется заплатить за услугу сервисного центра МВД в зависимости от типа транспортного средства и страны-производителя;
  • нужно ли при регистрации транспортного средства уплачивать сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и рассчитает его сумму;
  • нужно ли и в каком именно размере уплачивать при отчуждении налог на доход и военный сбор.

Калькулятор доступен в инфобоксах – непосредственно в сервисных центрах МВД, а также онлайн – на официальном сайте ГСЦ МВД в разделе «Информационные сервисы и проверка документов».

2. «Проверка наличия номерных знаков на сайте ГСЦ МВД». Этим сервисом уже можно было воспользоваться в инфобоксах, установленных в помещениях обновленных сервисных центров МВД. А теперь он будет доступен и онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД.

С помощью заложенного функционала не выходя из дома можно узнать, в какой именно сервисный центр МВД необходимо записаться, чтобы закрепить за авто номерной знак с желанной комбинацией цифр. И если раньше такую онлайн-проверку можно было осуществить только для комбинаций цифр, которая отнесена к категории «платных», то теперь такая комбинация цифр может быть любой.

3. QR-код с информацией о территориальном сервисном центре МВД». Этот онлайн-сервис доступен только в отношении ТСЦ МВД № 7144 и размещен на входе в этот сервисный центр МВД, но впоследствии такие QR-code будут размещены во всех территориальных сервисных центрах МВД, а также на талонах электронной очереди, которые формируются через функционал «Запись в е-очередь» на сайте ГСЦ МВД.

QR-код содержит контактную информацию о территориальном сервисном центре МВД, а именно: адрес местоположения с геолокацией, номер телефона, график работы, перечень документов, необходимых для получения услуг, реквизиты для оплаты, а также полезные ссылки на все внедренные онлайн-сервисы.

По материалам Finance.UA
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