Министр экономики не поддерживает политику НБУ относительно повышения учетной ставки

Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко против повышения Национальным банком Украины учетной ставки до 8%.
Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«Я как первый вице-премьер-министр — министр экономики в целом в макромодели точно имею право на собственное мнение об экономической модели развития. Да, оно расходится с мнением Национального банка, если смотреть на фактическое решение о повышении учетной ставки до 8%», — сказал Любченко.
По его словам, таргетирование инфляции в «книжном варианте» в Украине не работает.
«За четыре года после внедрения этого режима инфляция только в трех месяцах была в целевом диапазоне Национального банка», — добавил Любченко.
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Как отметил Любченко, при этом в конце 2019 года это произошло в основном за счет чрезмерного укрепления гривни под влиянием притока валюты под покупку ОВГЗ.
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«А достижение цели в декабре 2020 года состоялось после 11 месяцев пребывания инфляции ниже целевого диапазона из-за жесткой монетарной политики», — сказал он.
По мнению Первого вице-премьер-министра, национальная экономика нуждается в оборотных средствах.
«Тогда как решение о повышении ставки будет действовать с лагом 9−18 месяцев, когда действие временных проинфляционных факторов уже завершится. В прошлом году скорость обращения денег замедлилась, а нам нужно ускорение. Да, была пандемия, но деньги — это кровь экономики», — отметил Любченко.
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