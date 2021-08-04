0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Министр экономики не поддерживает политику НБУ относительно повышения учетной ставки

Министр экономики не поддерживает политику НБУ относительно повышения учетной ставки

Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко против повышения Национальным банком Украины учетной ставки до 8%.

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я как первый вице-премьер-министр — министр экономики в целом в макромодели точно имею право на собственное мнение об экономической модели развития. Да, оно расходится с мнением Национального банка, если смотреть на фактическое решение о повышении учетной ставки до 8%», — сказал Любченко.

По его словам, таргетирование инфляции в «книжном варианте» в Украине не работает.

«За четыре года после внедрения этого режима инфляция только в трех месяцах была в целевом диапазоне Национального банка», — добавил Любченко.

Читайте также: Как поднятие учетной ставки повлияет на доходность депозитов: ожидания НБУ

Как отметил Любченко, при этом в конце 2019 года это произошло в основном за счет чрезмерного укрепления гривни под влиянием притока валюты под покупку ОВГЗ.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы тоже рассказываем о новостях из мира денег. Там мы учим экономить и не платить лишнего. Так что не забудьте подписаться!

«А достижение цели в декабре 2020 года состоялось после 11 месяцев пребывания инфляции ниже целевого диапазона из-за жесткой монетарной политики», — сказал он.

По мнению Первого вице-премьер-министра, национальная экономика нуждается в оборотных средствах.

«Тогда как решение о повышении ставки будет действовать с лагом 9−18 месяцев, когда действие временных проинфляционных факторов уже завершится. В прошлом году скорость обращения денег замедлилась, а нам нужно ускорение. Да, была пандемия, но деньги — это кровь экономики», — отметил Любченко.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.