Правительство утвердило сумму, в которую обойдется строительство президентского университета

Правительство Украины утвердило сумму на строительство президентского университета. Строительство обойдется в 70 млн гривен.

Такое решение Кабмин принял во время заседания.

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На проектные и строительно-монтажные работы для «Президентского университета» в 2021 году потратят 70 010,0 тысяч грн.

Ранее Кабинет Министров Украины одобрил реализацию проекта «президентского университета». Концепция предполагает применение методики обучения по принципу 30% теории и 70% практики".

Напомним, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.

Справка Finance.ua:

31 мая Президент Зеленский подписал указ о создании в Украине президентского университета, где будут готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

в Офисе президента заявили, что цель создания президентского университета заключается в необходимости повышения конкурентоспособности высшего образования на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям и большей интегрированности в мировые научные системы;