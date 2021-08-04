Правительство утвердило сумму, в которую обойдется строительство президентского университета

Правительство Украины утвердило сумму на строительство президентского университета. Строительство обойдется в 70 млн гривен.
Такое решение Кабмин принял во время заседания.
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На проектные и строительно-монтажные работы для «Президентского университета» в 2021 году потратят 70 010,0 тысяч грн.
Ранее Кабинет Министров Украины одобрил реализацию проекта «президентского университета». Концепция предполагает применение методики обучения по принципу 30% теории и 70% практики".
Напомним, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.
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