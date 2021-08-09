Будущие iPhone получат технологию обнаружения трещин на экране

Будущие iPhone могут получит систему обнаружения трещин на экране. Apple получила патент, который называется Электронный дисплей устройства со схемой контроля с использованием резистора обнаружения трещин.

Патент описывает достаточно необычное решение. В нём Apple добавляет к экрану дополнительную секцию, которую компания называет изогнутой хвостовой частью.

Благодаря добавлению «тензорезистора и резистора температурной компенсации для измерения деформации измерения деформации могут быть получены путем вычитания сопротивления температурной компенсации из сопротивления деформации».



Изображение: ixbt.com

Возможно, такая технология нужна Apple для её будущего гибкого iPhone, но пока не очень понятно, зачем она нужна в принципе. Ведь трещину на экране видно и без всяких приложений. Возможно, такая технология позволит обнаруживать внутренние микротрещины в дисплее.