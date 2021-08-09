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Будущие iPhone получат технологию обнаружения трещин на экране

Будущие iPhone получат технологию обнаружения трещин на экране

Будущие iPhone могут получит систему обнаружения трещин на экране. Apple получила патент, который называется Электронный дисплей устройства со схемой контроля с использованием резистора обнаружения трещин.

Патент описывает достаточно необычное решение. В нём Apple добавляет к экрану дополнительную секцию, которую компания называет изогнутой хвостовой частью.

Благодаря добавлению «тензорезистора и резистора температурной компенсации для измерения деформации измерения деформации могут быть получены путем вычитания сопротивления температурной компенсации из сопротивления деформации».


Изображение: ixbt.com

Возможно, такая технология нужна Apple для её будущего гибкого iPhone, но пока не очень понятно, зачем она нужна в принципе. Ведь трещину на экране видно и без всяких приложений. Возможно, такая технология позволит обнаруживать внутренние микротрещины в дисплее.

По материалам iXBT.com
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