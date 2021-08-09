Samsung начала подготовку к производству OLED-панелей нового поколения для ноутбуков и планшетов

Поставщики компании Samsung, а именно её подразделения Samsung Display, начали разработку нового оборудования для сухого травления OLED-экранов поколения 8.5, сообщает южнокорейское издание TheElec, ссылаясь на источники, близкие к вопросу.

К работе подключены компании Wonik IPS, ICD и Tokyo Electron, которые поборются за заказы от производителя дисплеев.

Источники сообщают, что Samsung Display начала подготовку к производству OLED-панелей для планшетов, ноутбуков и мониторов с использованием подложек нового поколения, размеры которых составляют 2200 × 2500 мм. В настоящий момент компания производит панели с подложками 6-го поколения размером 1500 × 1850 мм.

Технология сухого травления используется при производстве тонкоплёночных транзисторов. Процесс подразумевает воздействие заряженными ионами на определённые области поверхности полупроводника с целью формирования углублений в материале. Отмечается, что сухое травление гораздо точнее влажного, при котором используются жидкофазные травители. OLED-экраны размером 10 дюймов и более требуют, чтобы красные, зелёные и синие пиксели на матрице дисплея располагались строго вертикально, что делает технологию сухого травления наиболее оптимальной для подобного рода задач.

По данным TheElec, поставщиками сухих травителей для производства 6-го поколения дисплеев OLED компании Samsung Display являются Wonik IPS, ICD и Tokyo Electron. Тот, кто первым среди них разработает сухой травитель для производства нового поколения OLED-панелей, получит львиную долю заказов от Samsung, отметил один из источников издания.

Он также добавил, что компании Wonik IPS и ICD пока догоняют Tokyo Electron. Компания Dai Nippon Printing приступила к разработке теневой маски FMM (Fine Metal Mask), предназначенной специально для производства экранных панелей OLED нового поколения с высокой плотностью элементов. К работе также подключена компания Hims.

Samsung Display, вероятно, начнёт производство нового поколения OLED-экранов в следующем году. Основными покупателями новой продукции станут Samsung Electronics и Apple. Последняя собирается заказать новые дисплеи для следующего поколения планшетов iPad, которые ожидаются в 2022 или 2023 годах. А до этого момента компания из Купертино планирует использовать новые панели в свежих моделях своих ноутбуков MacBook Pro.

Сама Samsung собирается увеличить поставки планшетов и ноутбуков с OLED-экранами. В этом году Samsung Display рассчитывает поставить до 6 млн OLED-экранов для планшетов и лэптопов, добавил источник.