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Ford в качестве компенсации за задержку с поставкой электромобилей предлагает бесплатную зарядку

Ford в качестве компенсации за задержку с поставкой электромобилей предлагает бесплатную зарядку

Электромобили являются относительно новым видом транспорта, а потому объёмы их производства не так велики, но по составу компонентной базы они более уязвимы с точки зрения дефицита, чем автомобили с ДВС.

Крупные производители электромобилей уже начали задерживать поставки из-за дефицита комплектующих, Ford в данной ситуации предлагает компенсацию в виде бесплатных 250 кВт‧ч.

На данный момент модель Mustang Mach-E является единственным серийно поставляемым легковым электромобилем марки, и компания Ford вынуждена сообщить заказчикам, что выпускаемые в период с 5 июня по 1 октября машины задержатся с поставкой минимум на шесть недель.

Как только электромобили будут доукомплектованы нужными чипами, будущие автовладельцы будут уведомлены об изменении статуса поставки.

Каждый покупатель Ford Mustang Mach-E и раньше мог рассчитывать на получение бесплатных 250 кВт‧ч на фирменных зарядных станциях в США, но теперь пострадавшие от задержки заказчики могут бесплатно получить ещё 250 кВт‧ч. Такой заряд эквивалентен примерно 1100 км пробега, а в денежном выражении он тянет на $ 77. Потратить «бесплатное электричество» можно в течение первых двух лет гарантийного срока.

В случае с Tesla Model S, как отмечает Electrek, влияние дефицита чипов на сроки поставки становится ещё менее предсказуемым. Многие заказчики уже столкнулись с тем, что присвоенный их электромобилю VIN вдруг исчезал из учётной записи на сайте Tesla, а предполагаемая дата поставки постоянно смещалась. Августовские поставки перенесены на октябрь, но встречаются и случаи задержки отгрузки Tesla Model S до февраля следующего года. В отличие от Ford, прямо ссылающейся на дефицит чипов, Tesla в своём общении с клиентами причины задержки поставок электромобилей Model S просто не называет.

По материалам 3dnews.ru
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