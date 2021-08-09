Vivo объявила об открытии двух новых производственных центров

Китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, сообщила о расширении своей глобальной промышленной сети. Открываются новые производственные центры в Пакистане и Турции.

Отмечается, что семь высокотехнологичных предприятий компании усилят представленность Vivo в мире в соответствии со стратегией «More Local, More Global», направленной на увеличение уровня локальной интеграции и укрепление позиций на международном рынке.

Завод площадью 16 000 квадратных метров в Пакистане способен производить до 6 миллионов смартфонов в год. Компания инвестировала 10 миллионов долларов в эту промышленную базу, на предприятии будет создано более 1500 рабочих мест.

На 12 000 квадратных метров завода в Турции будет создаваться до 5 миллионов устройств в год. Инвестиции в данный завод составили 20 миллионов долларов, на производстве будет открыто 2000 новых рабочих мест.

Производственные мощности новых центров соответствуют запросам региональных потребителей. Развитие производственной сети позволит компании продолжить глобальный рост и предоставить пользователям доступ к передовым высококачественным технологиям для смартфонов.

Кроме новых объектов в Пакистане (Фейсалабад) и Турции (Коджаэли), производственная сеть Vivo включает промышленные центры в Китае (Дунгуань, Чунцин), Индии (Большая Нойда), Бангладеш (Дакка) и Индонезии (Тангеранг), и способна в совокупности производить до 200 миллионов смартфонов в год.