0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Vivo объявила об открытии двух новых производственных центров

Vivo объявила об открытии двух новых производственных центров

Китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, сообщила о расширении своей глобальной промышленной сети. Открываются новые производственные центры в Пакистане и Турции.

Отмечается, что семь высокотехнологичных предприятий компании усилят представленность Vivo в мире в соответствии со стратегией «More Local, More Global», направленной на увеличение уровня локальной интеграции и укрепление позиций на международном рынке.

Завод площадью 16 000 квадратных метров в Пакистане способен производить до 6 миллионов смартфонов в год. Компания инвестировала 10 миллионов долларов в эту промышленную базу, на предприятии будет создано более 1500 рабочих мест.

На 12 000 квадратных метров завода в Турции будет создаваться до 5 миллионов устройств в год. Инвестиции в данный завод составили 20 миллионов долларов, на производстве будет открыто 2000 новых рабочих мест.

Производственные мощности новых центров соответствуют запросам региональных потребителей. Развитие производственной сети позволит компании продолжить глобальный рост и предоставить пользователям доступ к передовым высококачественным технологиям для смартфонов.

Кроме новых объектов в Пакистане (Фейсалабад) и Турции (Коджаэли), производственная сеть Vivo включает промышленные центры в Китае (Дунгуань, Чунцин), Индии (Большая Нойда), Бангладеш (Дакка) и Индонезии (Тангеранг), и способна в совокупности производить до 200 миллионов смартфонов в год.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.