Зарплаты антикоррупционеров: сколько в июле заработали главы НАБУ, НАПК и САП

Журналисты «Слово и дело» проанализировали, какие зарплаты в июле были у руководителей антикоррупционных органов.
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заработал в июле больше других антикоррупционеров – 479 тыс. 88,84 грн. Новикову, кроме оклада и надбавок, выплатили премию за июнь, оплату за ежегодный отпуск и материальную помощь на оздоровление (281 тыс. 487,88 грн).
Втрое меньшие зарплаты были у его заместителей: Иван Пресняков – 156 тыс. 22,27 грн, Роман Сухоставец – 114 тыс. 240,01 грн, Александр Стародубцев – 110 тыс. 308,41 грн. Все трое, кстати, получили премии за июль.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник за прошлый месяц заработал 436 тыс. 666 грн. В частности, он получил 214,3 тысячи грн помощи к ежегодному отпуску.
Заместители Сытника заработали: Анатолий Новак – 174 тыс. 187 грн, Гизо Углава – 150 тыс. 876 грн, Татьяна Варварская – 138 тыс. 866 грн.
Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заработал 101 тыс. 504 грн.
Инфографика: «Слово и дело»
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