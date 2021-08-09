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Способен разогнаться до 400 км/ч: молодая американская компания анонсировала воздушный гиперкар

Способен разогнаться до 400 км/ч: молодая американская компания анонсировала воздушный гиперкар

Молодая компания из США Urban eVTOL опубликовала рендеры своего первого Летучего автомобиля Leo, который сможет двигаться со скоростью 400 км/ч.

Об этом сообщает сайт New Atlas.

Еще одним преимуществом самолета будет его дальность хода, которая составлять 483 километра. Также его разработчики обещают еще несколько интересных особенностей. Над транспортным средством работает специалист по электрическим двигателям Пит Битар и дизайнер суперкаров Карлос Салафф.

Первый занимается своим делом уже десять лет. Он имеет контракт с DARPA на разработку электрических ракет и выиграл награду от NASA за свою работу над наземной инфраструктурой и управлением воздушным движением для будущих eVTOL (электрических самолетов вертикального взлета и посадки). Салафф же стоял за эпатажной концепцией Mazda Furai, а в последнее время он демонстрировал несколько своих собственных проектов.


Фото: New Atlas

Их совместное творение Leo будет рассчитано на трех человек и будет иметь 16 пропеллеров для вертикального взлета и еще несколько сзади для горизонтальной тяги. Кроме того, самолет оснастят шестью реактивными двигателями.

Кузов имеет конструкцию с двойным крылом, которое складывается спереди и сзади, что сможет поддерживать самолет в горизонтальном полете, когда он будет двигаться со скоростью около 100 узлов (185 км/ч).


Фото: New Atlas

Еще одной особенностью крыльев является то, что благодаря их небольшим размерам Leo сможет не только достигать большей скорости, но они также позволят удобно парковаться, потому что автомобиль будет занимать столько же места, как обычная машина. Сейчас большинство eVTOL, которые разрабатываются, имеют очень большие размеры.

Leo будет работать на аккумуляторной системе мощностью 66 кВт-ч, разделенной физически на несколько блоков для лучшего баланса. Небольшой вес самолета, эффективность его пропеллеров и высокая скорость позволит ему преодолевать большие расстояния. Разработчики ожидают, что автомобиль сможет быть в воздухе в течение 1 часа 15 минут, из которых 5 минут пойдут на взлет и посадку.

Среди других особенностей Leo есть прозрачный пол, который позволит пассажирам наслаждаться видами, и уникальное шасси, которое позволит мягко приземляться и удерживать самолет даже на склоне.

Urban eVTOL планирует получить первый прототип в 2022 году, но для производства следующих им нужны инвестиции. Сначала самолет запустят на рынках, где требуют наименьшей сертификации. Разработчики считают, что автомобиль может стоить менее 290 000 долларов, даже если они будут производить менее 100 единиц в год.

По материалам ТСН
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