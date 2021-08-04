Межбанк: наступает «момент истины» для гривны

Вчера НБУ своими активными интервенциями в самом начале сессии с выкупом доллара по 26,72 гривен не только остановил дальнейшее проседание курса, но и развернул тренд на межбанке. К концу сессии котировки доллара выросли до 26,785/26,805 гривен. Все участники торгов в очередной раз убедились, кто в реальности управляет курсом. И теперь основной вопрос для них — это дальнейшее поведение регулятора.

Если он продолжит активно выкупать «дешевые» предложения и подталкивать этим котировки вверх — то экспортеры и спекулянты поддержат его в этом процессе и будут максимально играть «на повышение» с перспективой возврата курса к уровням в 27 гривен и выше.

Если НБУ возьмет паузу и перестанет влиять на межбанк — клиенты сами будут находить компромисс по курсу и скорее всего нас ждет «боковой тренд» в пределах коридора 26,70−27,90 гривен до конца второй декады августа.

Если же активизируются крупные продавцы, а регулятор при этом не будет вмешиваться в ход торгов — нас ждет проседание к уровням в 26,60.

Сегодня в зависимости от поведения Нацбанка и будет формироваться ситуация на межбанке уже до конца месяца. Тем более, что сегодня пройдут расчеты по вчерашнему аукциону ОВГЗ — Минфину перечислят 2,673 млрд гривен, но и погашаются облигации на 11,2 млрд гривен и проценты еще по 3 другим выпускам гривневых бумаг. В итоге на рынок выйдет дополнительная гривна в пределах 8,5 млрд гривен. Таким образом, уже с 12 августа это добавит ресурсов нерезидентам и спекулянтам для покупки валюты на торгах. От решений получателей этих средств в части того, на что пойдут получаемые деньги — во многом будет зависеть масштаб давления на нацвалюту на межбанке.

Как и вчера, курсовые задачи и поведение крупнейших местных игроков в сочетании с действиями на рынке Национального банка — будут главными драйверами поведения котировок в течение дня.

По нашему прогнозу объем операций на межбанке в среду будет в пределах до $ 125−170 млн при заключении до 480−630 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 11 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,70 — 26,90 грн, евро — коридор 31,20 — 31,55 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,78 / 26,80

евро — 31,36 / 31,37

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