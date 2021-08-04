В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам

Запорожский автомобилестроительный завод намерен выпустить автобус под брендом Mercedes.

Об этом заявил глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко, сообщает Сайт города Запорожья 061.

Речь идет об автобусе А09 длиной девять метров.

«Этот автобус сертифицирован для рынка Украины и проходит дорожные испытания, примерно 50 тыс. км пробега. За это время мы должны закончить подготовку производства, пройти аудит Mercedes — это специальная процедура. Мы должны подтвердить производителю, что мы соответствуем его требованиям, и тогда вместо бренда ЗАЗ появится бренд Mercedes, и автобус автоматически попадает в сети продаж — это Европа, Казахстан, Узбекистан», — сказал Евдокименко.



Фото: 061.ua

Он подчеркнул, что А09 — это проект ЗАЗ.

Кроме того, по словам председателя правления, ЗАЗ намерен произвести в 2021 году 75 школьных автобусов (всего запланировано 160).



Фото: 061.ua

“Все будет зависеть от того, как будут проходить тендеры. Сейчас тендеры выиграны в Запорожской и Черкасской областях», — сказал Евдокименко.

По его словам, первый квартал завод работал на экспорт — ЗАЗ выиграл тендер на поставку 25 низкопольных городских автобусов в польский город Эльбонг. Стоимость одного автобуса – около 75 тыс. евро.



Фото: 061.ua