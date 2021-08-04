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НАУ просит отменить 90-дневное ограничение изменения цен на сжиженный газ

НАУ просит отменить 90-дневное ограничение изменения цен на сжиженный газ

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) обратилась к первому вице-премьер-министру — министру экономики Украины Алексею Любченко и председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе с просьбой инициировать изменения в закон «О публичных закупках» и отменить 90-дневное ограничение на изменение цены для сжиженных газов.

Об этом сообщает пресс-служба НАУ.

В ассоциации напомнили, что в начале июня в закон «О публичных закупках» были внесены изменения, которые привели к тому, что сжиженный газ (как для транспорта, так и для промышленности и быта) был исключен из перечня видов горючего, к которому не применяются ограничения сроков изменения цены товара. Поэтому стоимость сжиженного газа согласно договору госзакупок не может меняться чаще, чем один раз в 90 дней с момента его подписания.

«Стоит отметить, что рынки газа являются достаточно динамичными, биржевые котировки цены на сжиженный газ в течение 2020−2021 годов менялись почти на 50%. При таких условиях операторы, действующие в правовом поле, будут вынуждены отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам сжиженного газа, что в свою очередь может привести к рискам бесперебойной поставки этих видов топлива для государственных и коммунальных нужд», — отмечают в ассоциации.

В НАУ считают, что с целью устранения дискриминации на рынке топлива, рисков относительно бесперебойного снабжения сжиженным газом для транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, а также обеспечения надлежащего исполнения требований закона «О публичных закупках» по долгосрочным контрактам нужно отменить 90-дневное ограничение относительно возможности изменения цены на сжиженные газы.

По материалам Дело
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