США повысят пошлины на нефтегазовые трубы из Украины в 4 раза

Министерство торговли США предварительно определило демпинговую маржу при поставках труб нефтегазового сортамента из Украины в размере 30,19%, увеличив его с 7,47%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В связи с публикацией Минторга США в Federal Register, исследование поставок труб проводилось с 10 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.
При этом предварительно было определено, что трубы компании «Интерпайп» Виктора Пинчука в этот период реализовывались ниже нормальной цены. Ведомство пригласило заинтересованные стороны прокомментировать эти предварительные результаты.
Окончательное решение относительно возможного увеличения антидемпинговой пошлины должно быть принято не позднее, чем через 120 дней с момента данного уведомления, если не будет принято решение о пролонгации сроков.
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Напомним, в июле 2019 года Минторг США отменил подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позднее соглашение с группой «Интерпайп» о прекращении антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.
При этом отмечалось, что в декабре 2018 года «Интерпайп» запросил продление принятого в 2014 году соглашения еще на пять лет, до 10 июля 2024 года. Но Департамент торговли США отказал в этом из-за возражений американских производителей труб.
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