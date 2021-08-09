0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Xiaomi представила смартфон с селфи-камерой в дисплее

Xiaomi представила смартфон с селфи-камерой в дисплее

Китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Xiaomi Mix 4.

Об этом сообщает The Verge.

В устройстве установлен 16,9-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением 1 080 пикселей и частотой обновления в 120 Гц.

Смартфон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus и батарею с мощностью в 4 500 мегаампер-час.


Фото: The Verge

Операционная память равна 8 или 12 Гб, а внутренняя – 128, 256 или 512 Гб. Компания утверждает, что полная зарядка смартфона займет всего 15 минут при использовании зарядки в 120 ватт или 28 минут при использовании зарядки 50 ватт.

Отмечается, что основная камера смартфона будет включать главный сенсор 108 МП. Это дебютная модель компании со встроенной в дисплей камерой для селфи.

Предварительные заказы можно будет сделать уже завтра, а общедоступным Xiaomi Mix 4 уже станет 16 августа.

Стартовая цена базовой модели Xiaomi Mix 4 (8Гб/128Гб) начинается от около 770 долларов США.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.