Xiaomi представила смартфон с селфи-камерой в дисплее

Китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Xiaomi Mix 4.

Об этом сообщает The Verge.

В устройстве установлен 16,9-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением 1 080 пикселей и частотой обновления в 120 Гц.

Смартфон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus и батарею с мощностью в 4 500 мегаампер-час.



Фото: The Verge

Операционная память равна 8 или 12 Гб, а внутренняя – 128, 256 или 512 Гб. Компания утверждает, что полная зарядка смартфона займет всего 15 минут при использовании зарядки в 120 ватт или 28 минут при использовании зарядки 50 ватт.

Отмечается, что основная камера смартфона будет включать главный сенсор 108 МП. Это дебютная модель компании со встроенной в дисплей камерой для селфи.

Предварительные заказы можно будет сделать уже завтра, а общедоступным Xiaomi Mix 4 уже станет 16 августа.

Стартовая цена базовой модели Xiaomi Mix 4 (8Гб/128Гб) начинается от около 770 долларов США.