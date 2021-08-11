«Борисполь» назвал самые популярные авианаправления 2021 года

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта «Борисполь» за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция.

Об этом говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.

Суммарно доля путешествующих в эти страны составляла 51% от общего количества вылетающих из аэропорта «Борисполь» пассажиров.

При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:

Анталия;

Шарм-Эш-Шейх;

Стамбул;

Даламан;

Тиват;

Бодрум;

Хургада;

Одесса;

Тель-Авив;

Ираклион.

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