«Борисполь» назвал самые популярные авианаправления 2021 года

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта «Борисполь» за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция.
Об этом говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.
Суммарно доля путешествующих в эти страны составляла 51% от общего количества вылетающих из аэропорта «Борисполь» пассажиров.
При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:
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