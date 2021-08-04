Xiaomi представила робота-собаку CyberDog за $1500 (фото)

Китайская компания Xiaomi сделала неожиданный релиз — компания показала робота-собаку. Новый гаджет называется CyberDog и будет выпущен ограниченным тиражом, пишет The Verge.
По дизайну CyberDog очень похож на Spot от Boston Dynamics, но немного легче — 3 кг против 5,2 кг.
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«Собака» умеет следовать за хозяином и передвигаться со скоростью 3,2 м/c (у Spot — 3,9 м/с), при этом CyberDog «видит» окружающий мир и может огибать препятствия во время пути. «Пес» умеет реагировать на голосовые команды, также им можно управлять с помощью приложения. А еще — он умеет делать сальто.
Работает гаджет на базе платформы Jetson Xavier AI от компании Nvidia, его называют самым компактным AI-суперкомпьютером. Также устройство оснащено 11 сенсорами по всему «телу».
Всего Xiaomi на данный момент планирует выпустить 1000 таких роботов по цене порядка $ 1500. Как будет идти продажа и в каких регионах — пока не ясно. Робот Spot, для сравнения, стоит $ 74 000.
В самой компании заявили, что основные покупатели CyberDog — поклонники бренда, а также инженеры и любители робототехники. Специально для них у робота-пса есть дополнительные разъемы, что позволит кастомизировать устройство: например, можно добавить лидары, камеры
В Engadget пишут, что новый проект компании — демонстрация возможностей бренда и всей технологической мощи Xiaomi. Каких либо подробностей о других разработках в сфере роботов пока нет, как и данных, будет ли на рынок выпущена вторая партия и по какой цене.
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