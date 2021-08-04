0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Xiaomi представила робота-собаку CyberDog за $1500 (фото)

Xiaomi представила робота-собаку CyberDog за $1500 (фото)

Китайская компания Xiaomi сделала неожиданный релиз — компания показала робота-собаку. Новый гаджет называется CyberDog и будет выпущен ограниченным тиражом, пишет The Verge.

По дизайну CyberDog очень похож на Spot от Boston Dynamics, но немного легче — 3 кг против 5,2 кг.

Больше об интересных технологиях мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе! &#129 323;

«Собака» умеет следовать за хозяином и передвигаться со скоростью 3,2 м/c (у Spot — 3,9 м/с), при этом CyberDog «видит» окружающий мир и может огибать препятствия во время пути. «Пес» умеет реагировать на голосовые команды, также им можно управлять с помощью приложения. А еще — он умеет делать сальто.

Работает гаджет на базе платформы Jetson Xavier AI от компании Nvidia, его называют самым компактным AI-суперкомпьютером. Также устройство оснащено 11 сенсорами по всему «телу».

Всего Xiaomi на данный момент планирует выпустить 1000 таких роботов по цене порядка $ 1500. Как будет идти продажа и в каких регионах — пока не ясно. Робот Spot, для сравнения, стоит $ 74 000.

В самой компании заявили, что основные покупатели CyberDog — поклонники бренда, а также инженеры и любители робототехники. Специально для них у робота-пса есть дополнительные разъемы, что позволит кастомизировать устройство: например, можно добавить лидары, камеры и т. д. В Xiaomi также добавили, что CyberDog — это open-sourse проект и нынешняя версия выпущена как раз для того, чтобы посмотреть, что технологические энтузиасты смогут сделать с гаджетом и в каком направлении будут его развивать.

В Engadget пишут, что новый проект компании — демонстрация возможностей бренда и всей технологической мощи Xiaomi. Каких либо подробностей о других разработках в сфере роботов пока нет, как и данных, будет ли на рынок выпущена вторая партия и по какой цене.

По материалам ain.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.