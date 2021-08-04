Руководство Государственной зерновой компании подозревают в нанесении ущерба в сотни миллионов

Нацполиция разоблачила злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации в сотни миллионов гривен – чиновники использовали нерыночные тарифы страхования и проводили махинации с экспортом.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В рамках разоблаченной схемы за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, чиновники Государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, значительно ниже рыночной. Так, только в течение января-мая этого года было заключено около 10 убыточных контрактов на экспорт зерна.
Фото: Нацполиции
Известно также о фактах злоупотребления должностных лиц корпорации при заключении договоров о страховании имущества. Тариф по оформленному документу был в 3-5 раз выше рыночной стоимости подобных услуг.
Сейчас полицейские проводят санкционированные обыски в помещениях ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины”, в офисах субъектов хозяйствования и по месту жительства фигурантов. Уже изъята документация и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
Досудебное расследование при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора продолжается. Уголовное производство расследуется по ч. 2, 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Точная сумма нанесенных неправомерными действиями должностных лиц ГПЗКУ убытков еще устанавливается. Решается вопрос о сообщении причастным лицам о подозрениях.
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