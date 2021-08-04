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Стало известно, из-за чего отложили запуск сети нового поколения

Стало известно, из-за чего отложили запуск сети нового поколения

Запуск 5G в Украине перенесли на 2022 год не из-за недостатка средств в бюджете, а потому что отсутствует спрос среди населения, убежден Александр Федиенко, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации.

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«Я считаю, что Кабмин перенес этот вопрос в не связи с тем, что не хватает денег, а в связи с тем, что, скорее всего, просто сейчас нет спроса на полосы радиочастот, которые бы позволили мобильным операторам внедрить технологию 5G. У населения нет спроса на 5G, потому что 5G — это, в первую очередь, не быстрый мобильный интернет, а „интернет вещей“ и соответствующий рынок, который нужно для него создать», — отметил Федиенко в комментарии Радио НВ.

5G – это новое поколение мобильного интернета, которое должно обеспечить значительно более быструю передачу данных, более широкое покрытие и более стабильную связь. Технология позволит внедрять «интернет вещей» (Internet of things, IoT) — организованную сеть, которая даст возможность техническим устройствам «общаться» между собой, а потому создает новые возможности. 5G позволит внедрить Smart City, пользоваться умным домом, предоставит широкие возможности в медицине и безопасности дорожного движения.

Напомним, в октябре 2021 года должен был состояться тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотами 5G, однако своим решением Кабмин отсрочил его на февраль 2022 года.

По материалам НВ
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