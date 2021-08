Lamborghini возрождает культовую модель в виде электрического гиперкара (фото)

Итальянская автомобильная компания Lamborghini анонсировала возрождение одной из своих самых культовых моделей Lamborghini Countach.

Как сообщает Roadshow, информация о новой модели появилась на официальном сайте бренда, однако подробной информации о новом Lamborghini Countach еще нет.

Тем не менее, источники со ссылкой на фирменное приложение Unica раскрыли о модели кое-какую информацию.

По данным The Super Car Blog, новинка получит обозначение Lamborghini Countach LPI 800-4, где LPI указывает на гибридную платформу (Longitudinale Posteriore Ibrido), “800” — обозначает мощность в лошадиных силах, а “4” — наличие полного привода и суммарного количества двигателей.

Кроме этого, сообщалось, что новая модель получит модифицированную гибридную платформу модели Lamborghini Sian.

Гиперкар был впервые показан на Женевском автошоу в 1971 году и серийно выпускался с 1974 по 1990 год, общий тираж модели составил всего 1 тысячу 983 экземпляра.

Официальная презентация модели Lamborghini Countach должна состояться 15 августа 2021 года в рамках автошоу Monterey Car Week.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe