Lamborghini возрождает культовую модель в виде электрического гиперкара (фото)

Итальянская автомобильная компания Lamborghini анонсировала возрождение одной из своих самых культовых моделей Lamborghini Countach.

Как сообщает Roadshow, информация о новой модели появилась на официальном сайте бренда, однако подробной информации о новом Lamborghini Countach еще нет.

Тем не менее, источники со ссылкой на фирменное приложение Unica раскрыли о модели кое-какую информацию.

По данным The Super Car Blog, новинка получит обозначение Lamborghini Countach LPI 800-4, где LPI указывает на гибридную платформу (Longitudinale Posteriore Ibrido), “800” — обозначает мощность в лошадиных силах, а “4” — наличие полного привода и суммарного количества двигателей.

Кроме этого, сообщалось, что новая модель получит модифицированную гибридную платформу модели Lamborghini Sian.

Гиперкар был впервые показан на Женевском автошоу в 1971 году и серийно выпускался с 1974 по 1990 год, общий тираж модели составил всего 1 тысячу 983 экземпляра.

Официальная презентация модели Lamborghini Countach должна состояться 15 августа 2021 года в рамках автошоу Monterey Car Week.