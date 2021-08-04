На реставрации исторической части Киева чиновники «заработали» около 1 млн грн — СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила киевских должностных лиц в присвоении почти 1 млн грн при реставрации исторического центра столицы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, незаконная деятельность чиновников нанесла бюджету Киева 800 тысяч грн убытков. Деньги предназначались на реставрацию памятников архитектуры в центре столицы.

По данным следствия, директор коммунального предприятия в сговоре с главой аффилированной коммерческой структурой наладил механизм присвоения денег столичной общины.

Сделку организовали во время проведения ремонтно-восстановительных работ в одном из нежилых исторических зданий в центре Киева. В СБУ отмечают, что общая стоимость проекта составляла более 2,5 млн грн.

Согласно украинскому законодательству, строительная компания для допуска к выполнению таких работ должна иметь соответствующую лицензию и разрешение на их выполнение.

Руководители коммунального предприятия, ответственные за проведение тендера, знали, что его «победители» имели только лицензию на проведение строительных работ. Однако, несмотря на это, они заключили с ними договор на ремонтно-восстановительные работы по такой категории.

В свою очередь подрядчики перечислили полученные из госбюджета деньги на счета трех фиктивных предприятий якобы за выполнение реставрационных работ.

За счет того, что дельцы в актах выполненных работ указали больший объем работ и завышенную стоимость выполненных работ и материалов, им удалось присвоить треть средств: 800 тысяч грн из общей суммы 2,5 млн грн.

Сейчас бывшему директору коммунального предприятия и директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении по части 4 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц») и части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области по процессуальному руководству Подольской окружной прокуратуры города Киева.