Apple планирует добавить новый режим записи видео

Компания Apple планирует обновить камеры в будущих iPhone. Следующая линейка может получить три новых функции, среди которых портретный режим для записи видео.
Об этом пишет Bloomberg.
Apple размышляет над тем, чтобы добавить новые функции для камер будущих флагманов, среди которых:
Известно, что ProRes будет работать аналогично функции ProRaw и давать возможность выбирать между HD и 4K.
Вероятнее всего то, что новая линейка iPhone поступит в продажу уже через несколько недель – в сентябре. Сейчас известно, что флагманы будут оборудованы чипом А15, уменьшенным экранным вырезом и обновленной технологией, которая повысит плавность прокрутки экрана.
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