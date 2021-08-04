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Суд отменил договор, по которому 300 млн кубов газа «Нафтогаза» отдали «мошенническим» фирмам

Суд отменил договор, по которому 300 млн кубов газа «Нафтогаза» отдали «мошенническим» фирмам

Апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО «ТДМК» о признании недействительным договора 2018 года по купле-продаже акций компании «Укрэнергосбыт», которая владела правами на 305 миллионов кубометров газа.

Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 июля.

Отмечается, что ООО «ТДМК» в августе 2020 года обратилось в Хозсуд Киева с иском о признании недействительным договора купли-продажи 2160 акций компании «Укрэнергосбыт», которая владела правами на 305 миллионов кубометров газа.

«ТДМК» заявляло, что оспариваемый договор от 28 марта 2018 года заключили «вследствие злонамеренной договоренности с бывшим директором „ТДМК“, который не имел права на отчуждение таких акций».

ООО «ТДМК» заявляло, что 2160 акций «Укрэнергосбыта» изначально были выведены в пользу ООО «Профессиональная коммеерция», а затем переоформлены в пользу связанной с ним ООО «Тувисон» и находятся на счету в ценных бумагах, открытом в банке «Пивденный».

Суд первой инстанции не удовлетворил требований истца — тогда «ТДМК» обратилось в Северный апелляционный хозяйственный суд, который удовлетворил апелляционную жалобу.

«Северный апелляционный хозяйственный суд отмечает, что суд первой инстанции, верно установив обстоятельства дела, пришел к ошибочному выводу об отсутствии оснований для признания недействительным договора № БВ310−18 купли-продажи ценных бумаг от 28.03.2018, в связи с чем решение подлежит отмене», — говорится в постановлении суда.

В частности, суд признал недействительным договор о купле-продаже акций компании «Укрэнергосбыт». А также — постановил «истребовать из чужого незаконного владения» ООО «Тувисон» в пользу ООО «ТДМК» 2160 акций ЧАО «Укрэнергосбыт».

Кроме этого, суд обязал зачислить акции «Укрэнергосбыта» на счет «ТДМК».

Справка Finance.ua:

  • дочерняя компания «Нафтогаза» — «Укртрансгаз» — требовала у НАК возместить ему нанесенный ущерб путем возврата 305 млн кубометров природного газа, который передали ООО «Профи газ» (правопреемник компании «Укрэнергосбыт»);
  • в «Укртрансгазе» пояснили, что передали в рамках мирового соглашения компании «Профи-Газ» 300 млн кубов газа, что на момент принятия мирового соглашения юридически именно она имела на это право;
  • Хозсуд Киева решениями от 10 и 13 ноября 2020 года утвердил мировое соглашение, которое предусматривает передачу 300 млн кубов газа «Укртрансгазу» пулу фирм, с которыми госкомпания до недавнего времени вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.
По материалам Економічна Правда
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