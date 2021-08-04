Суд отменил договор, по которому 300 млн кубов газа «Нафтогаза» отдали «мошенническим» фирмам

Апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО «ТДМК» о признании недействительным договора 2018 года по купле-продаже акций компании «Укрэнергосбыт», которая владела правами на 305 миллионов кубометров газа.
Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 июля.
Отмечается, что ООО «ТДМК» в августе 2020 года обратилось в Хозсуд Киева с иском о признании недействительным договора купли-продажи 2160 акций компании «Укрэнергосбыт», которая владела правами на 305 миллионов кубометров газа.
«ТДМК» заявляло, что оспариваемый договор от 28 марта 2018 года заключили «вследствие злонамеренной договоренности с бывшим директором „ТДМК“, который не имел права на отчуждение таких акций».
ООО «ТДМК» заявляло, что 2160 акций «Укрэнергосбыта» изначально были выведены в пользу ООО «Профессиональная коммеерция», а затем переоформлены в пользу связанной с ним ООО «Тувисон» и находятся на счету в ценных бумагах, открытом в банке «Пивденный».
Суд первой инстанции не удовлетворил требований истца — тогда «ТДМК» обратилось в Северный апелляционный хозяйственный суд, который удовлетворил апелляционную жалобу.
«Северный апелляционный хозяйственный суд отмечает, что суд первой инстанции, верно установив обстоятельства дела, пришел к ошибочному выводу об отсутствии оснований для признания недействительным договора № БВ310−18 купли-продажи ценных бумаг от 28.03.2018, в связи с чем решение подлежит отмене», — говорится в постановлении суда.
В частности, суд признал недействительным договор о купле-продаже акций компании «Укрэнергосбыт». А также — постановил «истребовать из чужого незаконного владения» ООО «Тувисон» в пользу ООО «ТДМК» 2160 акций ЧАО «Укрэнергосбыт».
Кроме этого, суд обязал зачислить акции «Укрэнергосбыта» на счет «ТДМК».
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