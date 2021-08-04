Суд отменил договор, по которому 300 млн кубов газа «Нафтогаза» отдали «мошенническим» фирмам

Апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО «ТДМК» о признании недействительным договора 2018 года по купле-продаже акций компании «Укрэнергосбыт», которая владела правами на 305 миллионов кубометров газа.

Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 июля.

Отмечается, что ООО «ТДМК» в августе 2020 года обратилось в Хозсуд Киева с иском о признании недействительным договора купли-продажи 2160 акций компании «Укрэнергосбыт», которая владела правами на 305 миллионов кубометров газа.

«ТДМК» заявляло, что оспариваемый договор от 28 марта 2018 года заключили «вследствие злонамеренной договоренности с бывшим директором „ТДМК“, который не имел права на отчуждение таких акций».

ООО «ТДМК» заявляло, что 2160 акций «Укрэнергосбыта» изначально были выведены в пользу ООО «Профессиональная коммеерция», а затем переоформлены в пользу связанной с ним ООО «Тувисон» и находятся на счету в ценных бумагах, открытом в банке «Пивденный».

Суд первой инстанции не удовлетворил требований истца — тогда «ТДМК» обратилось в Северный апелляционный хозяйственный суд, который удовлетворил апелляционную жалобу.

«Северный апелляционный хозяйственный суд отмечает, что суд первой инстанции, верно установив обстоятельства дела, пришел к ошибочному выводу об отсутствии оснований для признания недействительным договора № БВ310−18 купли-продажи ценных бумаг от 28.03.2018, в связи с чем решение подлежит отмене», — говорится в постановлении суда.

В частности, суд признал недействительным договор о купле-продаже акций компании «Укрэнергосбыт». А также — постановил «истребовать из чужого незаконного владения» ООО «Тувисон» в пользу ООО «ТДМК» 2160 акций ЧАО «Укрэнергосбыт».

Кроме этого, суд обязал зачислить акции «Укрэнергосбыта» на счет «ТДМК».

Справка Finance.ua:

дочерняя компания «Нафтогаза» — «Укртрансгаз» — требовала у НАК возместить ему нанесенный ущерб путем возврата 305 млн кубометров природного газа, который передали ООО «Профи газ» (правопреемник компании «Укрэнергосбыт»);

в «Укртрансгазе» пояснили, что передали в рамках мирового соглашения компании «Профи-Газ» 300 млн кубов газа, что на момент принятия мирового соглашения юридически именно она имела на это право;