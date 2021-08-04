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Доходы Pfizer выросли почти вдвое за II квартал 2021 года

Доходы Pfizer выросли почти вдвое за II квартал 2021 года

Доходы лидера по производству вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer за второй квартал 2021 года увеличились на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в ежеквартальном финансовом отчете компании.

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Отмечается, что доходы Pfizer во II квартале текущего года составили 18,977 млрд долл., что на 92% больше, чем 9,864 млрд долл. годом ранее.

Львиную долю дохода компании принесла разработанная совместно с немецким концерном Biontech вакцина от коронавируса под названием BNT162b2, или Comirnaty.

Так, доходы от ее продажи во II квартале нынешнего года составили 48,6% от суммарного дохода компании и равняются 7,8 млрд долл.

Доходы за пределами США значительно выросли также в основном от продажи вакцин: почти в 2,5 раза – до 11,38 млрд долл.

Кроме препарата Comirnaty, значительный доход за отчетный период компании принесли лекарства против онкологических и редких заболеваний. В частности, продажи антикоагулянта Eliquis для профилактики инсультов и лечения тромбоза выросли на 16% – до 1,48 млрд долл., а препарата Ibrance для лечения рака молочной железы – на 4%, до 1,4 млрд долл. за квартал.

В компании спрогнозировали, что продажи их вакцины от COVID-19 в 2021 году вырастут на 29% – до 33,5 млрд долл., хотя еще в начале февраля ожидали, что эта цифра составит 15 млрд долл.

По материалам Укринформ
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