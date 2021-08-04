Доходы Pfizer выросли почти вдвое за II квартал 2021 года

Доходы лидера по производству вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer за второй квартал 2021 года увеличились на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в ежеквартальном финансовом отчете компании.
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Отмечается, что доходы Pfizer во II квартале текущего года составили 18,977 млрд долл., что на 92% больше, чем 9,864 млрд долл. годом ранее.
Львиную долю дохода компании принесла разработанная совместно с немецким концерном Biontech вакцина от коронавируса под названием BNT162b2, или Comirnaty.
Так, доходы от ее продажи во II квартале нынешнего года составили 48,6% от суммарного дохода компании и равняются 7,8 млрд долл.
Доходы за пределами США значительно выросли также в основном от продажи вакцин: почти в 2,5 раза – до 11,38 млрд долл.
Кроме препарата Comirnaty, значительный доход за отчетный период компании принесли лекарства против онкологических и редких заболеваний. В частности, продажи антикоагулянта Eliquis для профилактики инсультов и лечения тромбоза выросли на 16% – до 1,48 млрд долл., а препарата Ibrance для лечения рака молочной железы – на 4%, до 1,4 млрд долл. за квартал.
В компании спрогнозировали, что продажи их вакцины от COVID-19 в 2021 году вырастут на 29% – до 33,5 млрд долл., хотя еще в начале февраля ожидали, что эта цифра составит 15 млрд долл.
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