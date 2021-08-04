0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Киевские таможенники изъяли 400-летние монеты

Киевские таможенники изъяли 400-летние монеты

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз в международном почтовом отправлении тридцати старинных монет 1621−1889 годов изготовления, которые под видом обычных значков направлялись из Мариуполя в Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Самой старой монетой среди обнаруженных является четырехсотлетний «орт» Речи Посполитой 1621 года чеканки с изображением короля Сигизмунда III, весом 6,53 г, а самой дорогой — двадцатиграммовый серебряный рубль Российской империи 1830 года чеканки, времен Николая I, с изображением на «орле» шестиконечной звезды.

Среди обнаруженного также:

  • «орты» Речи Посполитой 1621−1622 годов чеканки;
  • медные посеребренные «солиды» — монеты прибалтийских владений Швеции с монограммами королевы Кристины и короля Карла Х Густава, с гербами тогдашней Ливонии, 1641−1659 лет чеканки;
  • австрийские крейцеры с изображением Франца II 1800 года чеканки;
  • медные монеты Российской империи времен Петра І, Александра І, Николая І и Александра III, 1704−1889 годов чеканки.


Фото: Киевская таможня

Историческую ценность монет уже подтвердили таможенникам специалисты Национального музея истории Украины.

Кроме указанных монет, в данном почтовом отправлении находились еще 23 монеты. Но, согласно экспертизе, эти 23 монеты являются лишь репликами старинных серебряных и медных монет времен Российской империи.


Фото: Киевская таможня

Пока владельца отправления установить не удалось.

Монеты изъяты на склад таможни.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.