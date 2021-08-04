Киевские таможенники изъяли 400-летние монеты

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз в международном почтовом отправлении тридцати старинных монет 1621−1889 годов изготовления, которые под видом обычных значков направлялись из Мариуполя в Израиль.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.
Самой старой монетой среди обнаруженных является четырехсотлетний «орт» Речи Посполитой 1621 года чеканки с изображением короля Сигизмунда III, весом 6,53 г, а самой дорогой — двадцатиграммовый серебряный рубль Российской империи 1830 года чеканки, времен Николая I, с изображением на «орле» шестиконечной звезды.
Среди обнаруженного также:
Фото: Киевская таможня
Историческую ценность монет уже подтвердили таможенникам специалисты Национального музея истории Украины.
Кроме указанных монет, в данном почтовом отправлении находились еще 23 монеты. Но, согласно экспертизе, эти 23 монеты являются лишь репликами старинных серебряных и медных монет времен Российской империи.
Фото: Киевская таможня
Пока владельца отправления установить не удалось.
Монеты изъяты на склад таможни.
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