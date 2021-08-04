Киевские таможенники изъяли 400-летние монеты

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз в международном почтовом отправлении тридцати старинных монет 1621−1889 годов изготовления, которые под видом обычных значков направлялись из Мариуполя в Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Самой старой монетой среди обнаруженных является четырехсотлетний «орт» Речи Посполитой 1621 года чеканки с изображением короля Сигизмунда III, весом 6,53 г, а самой дорогой — двадцатиграммовый серебряный рубль Российской империи 1830 года чеканки, времен Николая I, с изображением на «орле» шестиконечной звезды.

Среди обнаруженного также:

«орты» Речи Посполитой 1621−1622 годов чеканки;

медные посеребренные «солиды» — монеты прибалтийских владений Швеции с монограммами королевы Кристины и короля Карла Х Густава, с гербами тогдашней Ливонии, 1641−1659 лет чеканки;

австрийские крейцеры с изображением Франца II 1800 года чеканки;

медные монеты Российской империи времен Петра І, Александра І, Николая І и Александра III , 1704−1889 годов чеканки.



Фото: Киевская таможня

Историческую ценность монет уже подтвердили таможенникам специалисты Национального музея истории Украины.

Кроме указанных монет, в данном почтовом отправлении находились еще 23 монеты. Но, согласно экспертизе, эти 23 монеты являются лишь репликами старинных серебряных и медных монет времен Российской империи.



Фото: Киевская таможня

Пока владельца отправления установить не удалось.

Монеты изъяты на склад таможни.