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Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и POS-терминалы, - обзор НБУ

Банки сокращают персонал, снимают банкоматы и POS-терминалы, - обзор НБУ

Во II квартале 2021 года банки активно сокращали сеть филиалов (до 6,9 тысяч), больше всего — ПриватБанк и Ощадбанк (соответственно 110 и 54). Иностранные банки закрыли 24 отделения, и только частные банки открывали новые филиалы — 17.

Об этом свидетельствуют данные в «Обзоре банковского сектора» Национального банка Украины за август 2021 года.

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Как отмечается в обзоре, во II квартале уволено в целом 1,1 тыс. работников, больше всего сокращали персонал государственные и иностранные банки. При этом частные банки наняли почти 1,7 тыс. человек. Всего в банках работают 125 тысяч человек.


График: НБУ

Во II квартале банки значительно нарастили сеть POS-терминалов до 420 тысяч. Такой прирост произошел благодаря ПриватБанку (+16,2 тыс.) и иностранным банкам (+4,7 тыс. терминалов).


График: НБУ

Количество банкоматов (34,5 тысячи) сократилось у всех групп: за квартал банки изъяли из сети 198 банкоматов.


График: НБУ

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По материалам РБК-Украина
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