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Отзыв работников из ежегодного отпуска

Отзыв работников из ежегодного отпуска

Ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть составит не меньше 14 календарных дней.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Хмельницкой области.

Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

*Отзыв из ежегодного отпуска допускается по согласию работника только для предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия с соблюдением требований части первой этой статьи и в других случаях, предусмотренных законодательством. В случае отзыва работника из отпуска его труд оплачивают с учетом той суммы, которая была начислена на оплату неиспользованной части отпуска.

Справка Finance.ua:

  • в этом году отпускные планы украинцев в целом вернулись к допандемическим показателям;
  • сотрудники, которые работают на компьютерах и вычислительных машинах, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до четырех дней;
  • в Гоструда рассказали, правомерным ли является требование администрации к работникам написать заявления об отпусках без сохранения заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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