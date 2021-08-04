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Головной офис ВТБ банка продали за 294 млн грн

Головной офис ВТБ банка продали за 294 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал здание бывшего головного офиса неплатежеспособного ВТБ Банка за 294 млн грн.

Повторный аукцион по продаже бизнес-центра состоялся 10 августа в системе Prozorro.Продажи. Все активы принадлежат АО «ВТБ Банк», находящемуся в ликвидации.

Фасадное 8-этажное офисное здание премиум-класса находится в центральной деловой части Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко (бульвар Тараса Шевченко/улица Пушкинская, дом. 8/26). Рядом расположены торговые и бизнес-центры и пятизвездочный отель. В пешей доступности улица Крещатик, Бессарабский рынок, станции метро «Театральная» и «Площадь Льва Толстого».

Начальная цена лота – 279,9 млн грн – учитывает 30-процентную скидку по сравнению с предыдущей ценой лота – 399,8 млн грн.

Торги состоялись по английской модели аукциона, которая предусматривает минимальный шаг повышения цены в 1% от начальной стоимости лота.

В торгах приняли участие три компании: ООО «Форчунер Риэлти», ООО «Электронные торговые технологии» и ЧАО «Днипробудмашина».

Во время трех раундов цена выросла до 294,3 млн грн.

Победителем стало ЗАО «Днипробудмашина».

Конечный бенефициарный владелец этой компании – Вадим Григорьев. Согласно YouControl, финансовый скоринг этой компании находится на низком уровне D/1,4. Она владеет 5 зданиями в центре Киева и предоставляет в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество.

Покупателю продано здание общей площадью 5 975,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га, а также 1801 единица основных средств.

Здание имеет подземный паркинг, два лифта, оснащено современными инженерными системами, автономным электроснабжением. Его можно использовать по различным функциональным назначениям, в частности как офисный или торговый центр, нижние этажи могут быть оборудованы под магазины, рестораны и тому подобное.

По материалам Финансовый клуб
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