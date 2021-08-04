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Tesla ускоряет выпуск бюджетного электрокара Model 2

Tesla ускоряет выпуск бюджетного электрокара Model 2

Tesla не раз заявляла о работе над доступной моделью фирменного электрокара. Недавно слухи о грядущей премьере новинки подтвердил президент китайского подразделения компании Том Чжу — он заявил, что создание автомобиля действительно ведётся, и даже назвал предполагаемые сроки его выхода на рынок.

«Недорогая компактная модель может появиться раньше, чем вы думаете. Говорят, что испытания прототипа были завершены, и большинство поставщиков компонентов уже выстроились в очередь. Пробная партия запланирована на конец 2021 года», — сообщил Том Чжу.

По данным СМИ, бюджетный хэтчбек под названием Tesla Model 2 будет производиться только на заводе, расположенном в Китае, но его поставки компания будет осуществлять по всему миру. Предположительная стоимость электрокара составляет $25 000. Инсайдеры заверяют, что выпуск новинки был одобрен руководством компании ещё в сентябре прошлого года. Снизить стоимость модели, по слухам, помог переход на аккумуляторы типа 4680.

Ожидается, что первые массовые поставки доступного автомобиля Tesla начнутся уже в 2022 году. Сам производитель пока не спешит раскрывать подробностей о технических характеристиках и дизайне новинки.

По материалам 4PDA
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