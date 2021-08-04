Sony закрыла сделку по приобретению стримингового сервиса за $1,2 млрд

Компания Sony Funimation закрыла сделку по поглощению стримингового сервиса аниме Crunchyroll за $1,175 млрд, передает Variety.
С помощью этой покупки японская компания хочет «Создать единый опыт подписки на аниме». Детали объединения Crunchyroll и Funimation, другого сервиса аниме, который принадлежит компании, пока неизвестны. Отмечается, что пока платформы будут работать отдельно.
У стримингового сервиса Crunchyroll более 5 млн платных подписчиков по всему миру и 120 миллионов зарегистрированных пользователей в более чем 200 странах. Funimation не раскрывает свои показатели.
Впервые о решении Sony выкупить стриминговый сервис аниме Crunchyroll у телекоммуникационного конгломерата AT&T сообщалось в декабре прошлого года. Тогда отмечалось, что эта покупка позволит компании укрепить позиции в сфере развлекательного контента и конкурировать с гигантами индустрии.
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