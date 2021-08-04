Суд признал продажу Проминвестбанка Тигипко недействительной по иску российского ВЭБа

Северный апелляционный хозсуд признал недействительными результаты аукциона по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, который состоялся 4 марта 2020 года и победителем на котором стало ООО Финансовая компания Фортифай.
Такое постановление суд принял 5 августа, удовлетворив иск российской госкорпорации ВЭБ. РФ (Внешэкономбанк) к Министерству юстиции Украины, бирже ПФТС и ООО Финансовая компания Фортифай, пишет Finbalance.
Аукцион проводился в рамках исполнительного производства № 59 036 926 о взыскании группой связанных с «приватовцами» компаний компенсации с России на $ 169,8 млн (на основании признанного украинскими судами решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года) за недвижимость, отобранную у «приватовцев» в Крыму после оккупации украинского полуострова Россией.
Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ВЭБ. РФ на основании того, что уценка акций Проминвестбанка на 25% была проведена 20 сентября 2019 года вопреки постановлению Верховного Суда, а потому, по выводам суда, продажа ценных бумаг Проминвестбанка на торгах 4 марта «была осуществлена по заниженной цене».
Также в постановлении указано, что «в материалах дела отсутствуют доказательства обращения потенциальных покупателей с предварительным согласованием в Национальный банк Украины на приобретение существенного участия в банке, что свидетельствует о нарушении порядка приобретения существенного участия в банке».
Суд констатировал, что Министерство юстиции должно вернуть для финкомпании Фортифай средства на сумму 268,7 млн грн, которые финкомпания оплатила за 99,77% акций Проминвестбанка.
Напомним, что осенью прошлого года украинский бизнесмен Сергей Тигипко через кипрскую компанию Luregio Limited приобрел 100% уставного капитала ООО Финансовая компания Фортифай, которой принадлежит 99,77% акций Проминвестбанка. Антимонопольный комитет одобрил сделку.
Сам Тигипко заявлял, что планирует после покупки Проминвестбанка вывести его с рынка и перевести рабочие активы в Таскомбанк.
В феврале этого года Нацбанк не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Тигипко.
«На сегодняшний день Сергей Тигипко уже является контроллером двух банков — Таскомбанк и Универсал банк — и ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы», — заявили в Нацбанке.
В данных НБУ на 1 января 2021 года владельцем 99,77% акций Проминвестбанка значится российская госкорпорация ВЭБ.РФ.
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