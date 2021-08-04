По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (40,157 млн грн и 38,649 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (49 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,82−26,83 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активных заявок по доллару на сумму 78,806млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 2 222

26,8400 — 75 000

26,8400 — 120 000

26,8300 — 10 000

26,8300 — 33 333

26,8300 — 888

26,8300 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,8300 — 15 000

26,8300 — 6 000

26,8300 — 15 000

26,8300 — 33 333

26,8500 — 15 000

26,8500 — 57 775

26,8500 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,8654 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,8195 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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