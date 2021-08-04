По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (40,157 млн грн и 38,649 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (49 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,82−26,83 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активных заявок по доллару на сумму 78,806млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
26,8400 — 75 000
26,8400 — 120 000
26,8300 — 10 000
26,8300 — 33 333
26,8300 — 888
26,8300 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,8300 — 15 000
26,8300 — 6 000
26,8300 — 15 000
26,8300 — 33 333
26,8500 — 15 000
26,8500 — 57 775
26,8500 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,8654 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,8195 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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